الطائف 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسنفّذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية حملة رقابية وتوعوية على المباني (تحت الإنشاء) بنطاق بلدية غرب الطائف الفرعية .وتهدف الحملة إلى تثقيف الملاك والمقاولين والعاملين بضرورة التقيد بالاشتراطات الخاصة بكيفية التعامل مع مخلفات البناء والحفريات والالتزام بالتعليمات للحد من التشوهات البصرية وتفادي الجزاءات البلدية.وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية رصدت امتثال المقاولين والملاك بتوفير حاويات لجمع ونقل مخلفات البناء، وتسوير مناطق العمل ، ووضع مواد البناء داخل السور، وتغطية فتحات الخزانات ، وتوفير وسائل السلامة اللازمة، ووضع لوحة توضح بيانات رخصة البناء والمعلومات الأساسية عن المبنى، وذلك للإسهام في تعزيز سلامة العاملين والمارة والمجاورين، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر العام وتحسين المشهد الحضري.وبينت الأمانة أن أكثر من 1565 جولة رقابية يتم تنفيذها من قبل الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية، على المباني قيد الإنشاء والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ورصد ذلك في منصة ممتثل، وتوعية أصحاب المنشأت والعاملين فيها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.//انتهى//13:11ت م0046