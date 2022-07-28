الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسرفعت أمانة محافظة الأحساء خلال الربع الثاني للعام الميلادي الجاري 137620 طناً من النفايات المنزلية، و18284 طناً من النفايات التجارية، وفرز وإعادة 18535 طناً من النفايات القابلة للتدوير.وأوضحت الأمانة، أن النفايات المرفوعة شملت ورق الكرتون، والبلاستيك، والمعادن، والزجاج، والمنسوجات وغيرها، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.من جانب آخر، طرحت الأمانة فرصتين استثماريتين عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" تتضمن استثمار وتشغيل وصيانة حديقة حي القادسية شمال غرب مدينة المبرز، على مساحة 18 ألف متر مربع، وتشغيل وصيانة واستثمار حديقة الأستاد الرياضي بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمساحة 60 ألف متر مربع.// انتهى //13:21ت م0047