جدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسكشفت أمانة محافظة جدة عن تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة خلال موسم حج 1443هـ ، وذلك من خلال أعمالها الرقابية البيئية والصحية بأنحاء المحافظة، والتي أسفرت عن زيارة (10.826) موقعاً واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، بجانب أعمال مختبر آفات الصحة العامة بجميع وحداته خلال فترة الحج وعيد الأضحى.وأوضحت الامانة أن ترددات المكافحة الحشرية في المواقع المستهدفة بلغت (8.836) ،شملت ترددات رش المباني، والمساجد، والمسالخ، والمطابخ،والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه، بينما بلغت أعمال مكافحة القوارض أكثر من (10.452) ؛ من اجل مكافحة بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية والحاويات.وأشارت إلى أنه جرى استخدام جميع الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات خلال موسم الحج؛ للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها، والتي شملت جميع الأحياء، وذلك من خلال جاهزية الحملة بكافة الإمكانيات، حيث خصصت (286) مستكشفاً حشرياً، و(20) مشرفاً ميدانياً، وأكثر من (849) عاملاً، و(195) سائقاً.// انتهى //13:25ت م0049