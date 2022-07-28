الكويت 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 90ر7716 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر333 مليون سهم عبر 12560 صفقة نقدية بقيمة 7ر71 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 5ر1 نقطة ليغلق عند مستوى 28ر5875 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة عبر تداول 4ر235 مليون سهم من خلال 6643 صفقة نقدية بقيمة 9ر25 مليون دينار.كما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة ما يعادل 8ر35 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 03ر8603 نقطة جراء تداول 4ر98 مليون سهم في 5917 صفقة بقيمة 7ر45 مليون دينار كويتي.// انتهى //13:26ت م0050