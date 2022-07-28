عام / أكثر من 553 زيارة للمنشآت الصحية الخاصة بصحة الشرقية
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
الدمام 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
قامت إدارة الترخيص بصحة الشرقية بـ553 زيارة للمنشآت الصحية خلال النصف الاول من العام الحالي 2022م كما أصدرت إدارة التراخيص 455 ترخيصاً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 68 ترخيصاً نهائيًا, وتجديد 53، وإلغاء 57 ترخيصاً، فيما أصدرت 160 موافقة مبدئية، وقدمت 67 اعتماداً ومراجعة للمخططات الهندسية للتوزيع الداخلي، و50 طلباً للأنشطة الإضافية المقدمة.
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