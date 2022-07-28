عام / ‎‏أكثر من 553 زيارة للمنشآت الصحية ‏الخاصة بصحة الشرقية

الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
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الدمام 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
قامت إدارة الترخيص بصحة الشرقية بـ553 ‏زيارة للمنشآت الصحية خلال النصف الاول من العام الحالي 2022م كما أصدرت إدارة التراخيص 455 ترخيصاً للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 68 ترخيصاً ‏نهائيًا, وتجديد 53، وإلغاء 57 ترخيصاً، فيما أصدرت 160 ‏موافقة مبدئية، وقدمت 67 ‏اعتماداً ومراجعة للمخططات الهندسية للتوزيع الداخلي، و50 ‏طلباً للأنشطة الإضافية المقدمة.
// انتهى //
13:34ت م
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