حائل 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساحتضنت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أمس اللقاء التعريفي الثاني لجائزة "تمرا"، بحضور رئيس غرفة حائل هاني الخليفي والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر آل عبدالجبار ، وعدد من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالجائزة.وأوضح أمين الجائزة بدر الصعيدي, أن الجائزة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى رفع أداء منشآت رواد الأعمال من خلال نموذج يتناسب مع حجم ومستوى نضج المنشآت بالمنطقة، للبدء برحلة التميز، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء والارتقاء برواد الأعمال ورفع مستوى الجودة في الخدمات والمنتجات, لافتاً النظر أن جائزة "تمرا" تتبنى النموذج الوطني الموحد للجودة والتميز المؤسسي بالمملكة.وأفاد أن المنشأة الفائزة بالجائزة ستحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال للمنشآت الصغيرة وأخرى للمنشآت المتوسطة، كما يحق للمنشأة الفائزة استخدام شعار الجائزة في مطبوعاتها وفي الدعاية والإعلان، وكذلك فرصة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي للمنشآت المشاركة، إضافة للحصول على سلسلة من الدورات التدريبية المجانية.يذكر أن شروط التسجيل في الجائزة تتمثل في أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني (مؤسسة / شركة)، وأن يكون مقرها الرئيسي في منطقة حائل، وأن يكون السجل التجاري والترخيص ساري المفعول، و كذلك خاضعة للضريبة المضافة، وأن لا يقل عمر المنشأة عن سنة واحدة، وأن تكون من فئة المنشاّة الصغيرة التي يبلغ عدد موظفيها من (49-6) موظفاً، أو فئة المتوسطة من (99-50) موظفاً، بالإضافة إلى استيفاء معايير التأهل للقبول النهائي، واستكمال النماذج وإرفاق المستندات.// انتهى //14:39ت م0063