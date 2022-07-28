مسقط 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 11ر4532 نقطة مرتفعًا بـ 2ر23 نقطة وبنسبة 51ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 93ر4508 نقاط.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و999 ألفًا و935 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 6ر11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و480 ألفًا و931 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 113ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 02ر23 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:46ت م0065