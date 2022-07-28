جدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.واطلع سموه على عرض موجز عن استعدادات الجامعة للعام الدراسي القادم، وخطط الجامعة في تنفيذ قرارات مجلس شؤون الجامعات التطويرية الجديدة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.وأشاد بالجهود المبذولة من الجامعة في تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات المطلوبة التي تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل.// انتهى //14:46ت م0066