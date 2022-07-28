الباحة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسقبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الباحة على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //14:52ت م0068