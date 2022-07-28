الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت السعودية محمد بن علي القرني ويرافقه عدد من منسوبي الشركة.واطلع سموه على عرض عن دور الشركة في اقتصاد المحافظة والمنطقة، وخطط الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية في محافظة الأحساء والمنطقة الشرقية بالذات، والإجراءات التي تطبقها الشركة للمحافظة على السلامة والبيئة في عملياتها التشغيلية.واستمع إلى شرح موجز عن الشركة وأهم مراحل تطور مصنعها وحجم إنتاجها كأكبر شركة صناعية في المحافظة ودورها في تغطية احتياجات المحافظة وبعض مناطق المملكة في توفير مادة الإسمنت التي تؤدي دوراً فاعلاً في المشاريع التنموية، وكذلك نشاطها في الصادرات التي تنتشر في أكثر من 20 دولة في العالم مشاركة منها في تحقيق رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة إيرادات الدولة غير النفطية.وأشاد سموه بجهود الشركة، مؤكداً أهمية استمرار تقديمها للقيمة المضافة التي تنتظرها المحافظة منها، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة والبيئة.// انتهى //14:55ت م0069