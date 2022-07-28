الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، باستخدام (10) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //14:56ت م0070