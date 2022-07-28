اقتصادي / باكستان تؤكد التزامها بسرعة إكمال المشاريع الصينية المرتبطة بالممر الاقتصادي
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
إسلام آباد 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام حكومته بسرعة إكمال جميع المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في باكستان ضمن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.
وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع وفد من شركة "شنغهاي أليكترك" الصينية أن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يلعب دوراً مهماً لتنمية وازدهار باكستان.
كما أكد تطلع حكومته لزيادة التعاون والاستثمار من قبل الصين في باكستان، مثمناً دعم الصين المتواصل لباكستان في الأوقات الصعبة.
// انتهى //
14:56ت م
0071