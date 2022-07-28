إسلام آباد 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام حكومته بسرعة إكمال جميع المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في باكستان ضمن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع وفد من شركة "شنغهاي أليكترك" الصينية أن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يلعب دوراً مهماً لتنمية وازدهار باكستان.كما أكد تطلع حكومته لزيادة التعاون والاستثمار من قبل الصين في باكستان، مثمناً دعم الصين المتواصل لباكستان في الأوقات الصعبة.// انتهى //14:56ت م0071