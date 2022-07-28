سكاكا 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسكثّفت أمانة منطقة الجوف عملياتها لفحص عينات الأغذية والفواكه والخضار الواردة من الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية من خلال فرق مختبر سلامة الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة الصحية كثّفت جولاتها على الأسواق والمنشآت لمتابعة تطبيق الاشتراطات وسحب عينات من اللحوم والفاكهة والخضار ومختلف المنتجات الغذائية وإخضاعها للفحص في مختبر سلامة الأغذية المركزي التابع للأمانة بأحدث التقنيات وبإشراف كوادر عالية التأهيل.وأضاف الحموان أن المختبر يستهدف ضمان سلامة الأغذية في الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطن والمقيم من خلال جولات يومية مكثفة على المنشآت الغذائية، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.// انتهى //14:57ت م0072