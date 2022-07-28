الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، ورئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر وأعضاء المركز .واستمع لشرح موجز عن دور المركز في الإسهام في تعزيز بدائل تسوية المنازعات ونشر ثقافة التحكيم، مثمناً سموه أهداف المركز في إيجاد بيئة حقوقية جاذبة وتأثيرها في تشجيع الاستثمارات بالأحساء.// انتهى //14:58ت م0073