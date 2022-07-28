اقتصادي / سمو الأمير سعود بن طلال يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
الأحساء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، ورئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر وأعضاء المركز .
واستمع لشرح موجز عن دور المركز في الإسهام في تعزيز بدائل تسوية المنازعات ونشر ثقافة التحكيم، مثمناً سموه أهداف المركز في إيجاد بيئة حقوقية جاذبة وتأثيرها في تشجيع الاستثمارات بالأحساء.
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