الدمام 29 ذو الحجة 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنفذ أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، عددًا من المشروعات التنموية والتطويرية في محافظة النعيرية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني وتوفير الخدمات لجميع السكان في المحافظة.وأوضحت إلى أن المشاريع التطويرية تشمل مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وإعادة أعمال السفلتة وتركيب الأرصفة والإنارة حيث بلغت بنسبة الإنجاز في المشروع 62 %، إضافة إلى تهيئة جميع الحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة.وأشارت الأمانة إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة مستلزمات السلامة المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية وتسمية الشوارع والأحياء السكنية وترقيمها بلغ 20%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تشغيل وصيانة شبكة الإنارة بالمحافظة والقرى التابعة لها 36 % مؤكدة استمرار تنفيذ الأعمال التطويرية والتنموية في المحافظة.//انتهى//15:28ت م0075