عرعر 29 ذو الحجة1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية قيادات وأعضاء الغرفة، حيث استعرض اللقاء وضع الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة وفرص الاستثمار في قطاع النقل بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وناقش اللقاء أهمية المشاركة في إنجاح أهدف الوزارة من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات من خلال قطاعات منظومة النقل بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //15:28ت م0076