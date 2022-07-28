تونس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بالعاصمة طرابلس اليوم، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، ودعا نورلاند بالمناسبة جميع القادة الليبيين إلى تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال إنه بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد.وأضاف أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية.‏ // انتهى //16:23ت م0086