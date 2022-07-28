المنامة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,905.52 بارتفاع قدره 1.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 666.71 بانخفاض قدره 1.40 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و455 ألفا و662 سهما بقيمة إجمالية قدرها 672 ألفا و730 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.// انتهى //16:23ت م0087