الرياض 29 ذو الحجة1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والهيئة السعودية للفضاء (SSC)، "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية"، والذي يهدف لمواكبة التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية "Non-Terrestrial Networks"، وذلك بمدينة الرياض خلال الفترة 8-10 من نوفمبر المقبل.و يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والباحثين العالميين في التقنية والاستثمار والشركات المصنعة ومزودي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وكذلك الجهات التنظيمية على المستوى المحلي والدولي.وسيتناول إسهام الشبكات غير الأرضية (Non Terrestrial Networks) التي ستنشر في طبقات الغلاف الجوي والفضاء الخارجي لتوفير خدمات الاتصالات في الجو والبحر والبر، كما سيؤدي توظيف تلك الشبكات في توفير أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والاتصالات عريضة النطاق مما سيسهم في تعزيز التحول الرقمي حول العالم، بالإضافة إلى عقد مسابقة بحثية عالمية بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في مجال الشبكات غير الأرضية.ويطرح المؤتمر العديد من المحاور التي تناقش أبرز الخدمات المقدمة عبر الشبكات غير الأرضية، والجوانب التنظيمية والعلمية لها، بالإضافة إلى استعراض التجارب التقنية التي قامت بها الهيئة مؤخرًا في مجال الشبكات غير الأرضية، كما يستعرض دور الشبكات غير الأرضية في تبني الجيل السادس (6G) من شبكات الاتصالات، بالإضافة لدورها في توفير شبكات اتصالات صديقة للبيئة ومستدامة، وتتيح الهيئة المزيد من المعلومات حول المنتدى عبر الموقع الإلكتروني:tps://connectingfromtheskies.com/.// انتهى //16:24ت م0088