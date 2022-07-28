الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسزار وفد من الصحة اليمنية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية التابع لوزارة الصحة لمدة ثلاثة أيام.وأوضحت "الصحة" أن هذه الزيارة تأتي في إطار الملف التعاوني مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، حيث اطلع الوفد الزائر على الخبرات والتجارب للمركز في مجال العمليات، وأنشطة الاستعداد للطوارئ، إضافة إلى نظم إدارة البيانات والبني التحتية، وتعزيز وتنسيق التواصل في إدارة الكوارث والأزمات. وفي ختام الزيارة أثنى وفد وزارة الصحة اليمنية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية على التجارب الثرية، والقدرات والإمكانات الوطنية العالية في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والتي تنطلق من رؤية المملكة 2030، وتحظى بالدعم المستمر من قيادة المملكة لشتى القطاعات لا سيما إدارة الأزمات والكوارث الصحية.وأكدت "الصحة" أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تنفيذ و دعم أنشطة وبناء القدرات في مجال إدارة الطوارئ والكوارث لمركز عمليات الطوارئ لوزارة الصحة في الجمهورية اليمنية.// انتهى //16:25ت م0089