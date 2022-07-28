المدينة المنورة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستشكّل زيارة المدينة المنورة والأماكن الدينية والمعالم التاريخية فيها فرصة للحجاج لتوثيق والتقاط الصور التذكارية في نهاية رحلتهم الإيمانية ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبل المغادرة.ورصدت "واس" مشاهد لحجاجٍ يوثّقون بكاميراتهم الخاصة وهواتفهم, مشاهداتهم في ساحات المسجد النبوي, ومسجد قباء والمواقع التاريخية بالمدينة المنورة لتكون ذكرى قبل المغادرة.// انتهى //16:26ت م0090