تبوك 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستميز مهرجان المنتجات الزراعية بمحافظة ضباء في نسخته الأولى بحضور لافت لمزارعي المحافظة والمراكز التابعة لها، وتنوع منتجاتهم أبرزها ما استعرضه المزارع عيد بن سالم الشامان في ركنه الخاص من منتجات زراعية يتم إنتاجها لأول مرة بالمنطقة، وتمثلت بفاكهتيّ "البابايا" و "البمبره"، التي يعود موطنها الأصلي لآسيا الإستوائية.وتحدث الشامان عن تجربته لوكالة الأنباء السعودية, مبيناً أنها جاءت بهدف تجربة منتج زراعي جديد، وبعد إجراء البحوث الاسترشادية حول بيئة الديسة الزراعية، تبين أنها مناسبة لاستزراع أنواع كثيرة من الفواكه والخضروات، ومنها البابايا والبنمبره ومختلف الأصناف من التين، وتم زراعتها في المزرعة أنتجتها بوفرة تتناسب وسوق الطلب عليها، حيث إن الكثير يجهل هذه الفاكهة وأطمح أن تصل إلى كل بيت مستقبلاً نظراً لفوائدها الصحية والغذائية المثبتة علمياً.وأضاف: "لقد أتاح لنا المهرجان استعراض تجاربنا وتسويق منتجاتنا، وهذا ما كنا نبحث عنه، بعيداً عن نمطية التسويق التقليدي، وإيجاد ثقافة البيع عند المزارعين والقدرة على التنافس بالمنتجات والجودة"، منوهاً بدعم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك واحتضان أنشطتهم الزراعية.وعن كيفية زراعة فاكهتي "البابايا" و "البمبره" والجدوى الاقتصادية منها أكد الشامان أنها تقوم على عدة مسارات ولكل واحدةٍ منها مسار زراعي خاص، أهمه توافر الأجواء المناسبة، والعناية الفائقة بها، نظراً لحساسية مثل هذه المنتجات، حيث يتم استجلاب البذور الخاصة بها وغرسها ومن ثم الانتظار لمدة ليست بطويلة لجني محصولها الذي يشبه في مذاقه فاكهتيّ المانجو أو الشمام.// انتهى //16:38ت م0091