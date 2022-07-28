القاهرة 29 ذو الحجة 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 628 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 840 مليون جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 0.88% ليبلغ مستوى 9369.32 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.74% مسجلاً 1847.39 نقطة. وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 2707.97 نقاط.// انتهى //16:40ت م0092