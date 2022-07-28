الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسنظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية لقاءً افتراضيا مفتوحاً حول مبادرة "تمثيل المملكة دولياً"؛ بهدف تجويد وتكثيف مشاركة المسرح السعودي والفنون الأدائية في المحافل الخارجية، وفتح فرص المشاركة للأفراد ومنسوبي المؤسسات ذات العلاقة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، وعدد من المهتمين والممارسين في القطاع.وتتضمن المبادرة المشاركة السعودية في أكبر المهرجانات والمحافل الدولية، في ظل ما تحظى به الفنون والثقافة في المملكة من اهتمام ورعاية، إضافةً إلى تسليط الضوء على دور المبادرة في تمكين المسرحيين السعوديين وتعزيز حضورهم في المحافل الثقافية الدولية المرموقة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وزيادة الخبرة لبناء قدرات مستمدة من التجارب المسرحية العالمية المتقدمة، وكذلك تطبيق آلية تنظيمية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وسهولة تنفيذها، وإحقاق تكافؤ الفرص للجميع، وتعزيز المكانة الدولية للمملكة ثقافياً وتبادلها.كما نوقشت مسارات الدعم التي تقدمها الهيئة للفرق أو للأفراد سواءً لمن تحصل على قبول نهائي من مهرجانات دولية، أو للعروض المرشحة من قبل الهيئة للمشاركة خارجيا، مع الاشتراطات الخاصة لكل منها، حيث شهد اللقاء مجموعة من المداخلات تناولت بعض محاور المبادرة، والاقتراحات التي تسهم في تقليل التحديات التي تواجه الممارسين في القطاع.يذكر بأن هيئة المسرح والفنون الأدائية تهدف من هذا اللقاء الذي يعد الثامن ضمن لقاءاتها المفتوحة لإيجاد مساحة للمناقشة مع المهتمين والممارسين في القطاع، وتلقي المقترحات والأفكار، بهدف تطوير المجال والارتقاء بالحراك المسرحي السعودي.// انتهى //16:44ت م0094