القاهرة 29 ذو الحجة 1443هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وذلك في إطار حرص الجانبين على التنسيق فيما بينهما.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بأن أبو الغيط ثمن خلال اللقاء التعاون القائم على التكامل بين جهود الدبلوماسية العربية وجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية في مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، الذي من شأنه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.// انتهى //16:55ت م0096