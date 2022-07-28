الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساستقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس في مقر المؤسسة وفداً من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء جمال عوض محمود محمد.وتأتي الزيارة امتداداً للمذكرة الموقعة بين المؤسسة والهيئة لتعزيز التعاون بين البلدين ودعماً للجهود المشتركة في مجال الحماية التأمينية، بناءً على توصية البنك الدولي بالاستفادة من تجربة المؤسسة الناجحة في عملية الدمج للمؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات والتي تمت في شهر أغسطس من عام 2021م.وجرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات مطولة على مدى ثلاثة أيام متوالية للاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومجال الاستثمارات، كما تم خلال اللقاءات تناول التغطيات التأمينية التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط بما يعزز من تحسين الأداء ورفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.كما قدمت المؤسسة عرضاً واسعاً عن رحلة اندماج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وآلية تنفيذ الخطط المعتمدة للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وعدم تأثر أي من العلميات التشغيلية بعملية الاندماج، وكذلك تعزيز التواصل الداخلي والخارجي لضمان جودة الأعمال المنفذة.يذكر أن المؤسسة كانت قد وقعت في عام 2019م مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية التأمينية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية, بما يعزز التعاون بين البلدين ويدعم الجهود المشتركة في سبيل تعزيز التميّز المؤسسي وخدمة العملاء.// انتهى //17:01ت م0097