الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنظّم هيئة الأفلام الأحد القادم لقاءً مفتوحاً بعنوان "المشاهدون ومحبو السينما” ضمن اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة دورياً مع المجتمع السينمائي.وسيتناول اللقاء الذي سيُعقَد افتراضياً المعوقات التي تواجه المهتمين بعروض الأفلام، ومعرفة احتياجاتهم السينمائية، إلى جانب المناقشة المفتوحة حول جملة من الموضوعات، والتحاور مع محبي السينما حيال مجال صناعة الأفلام في المملكة.وتسعى هيئة الأفلام من خلال هذا اللقاء إلى معرفة احتياجات المهتمين بالأفلام، وقياس مدى اهتمام المتلقي للفيلم، ومدى وعي هذا المتلقي بأهمية صناعة الأفلام، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقودها الهيئة لتطوير صناعة الأفلام، والسينما السعودية.// انتهى //17:01ت م0098