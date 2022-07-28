الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان الميمان، أعمال لجان القبول والتسجيل للمتقدمين على دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (52) ، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بمدينة الرياض.واطلع اللواء الميمان خلال جولته على سير إجراءات القبول المبدئي، وما تقوم به اللجان من أعمال في إنهاء إجراءات المتقدمين وسرعة إنجاز ذلك.ونوه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالجهود التي تبذلها لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية في تطبيقها لمعايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.// انتهى //17:52ت م0100