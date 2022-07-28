تونس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022م واساختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات أعماله ، بمشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وقد أصدر المؤتمر في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم بالعاصمة التونسية ، العديد من التوصيات المهمة الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة في الدول العربية.وقد ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة من بينها: المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، ودليل عربي تقييمي للأجهزة المستخدمة في كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، وخطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية.وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء الاهتمام بتضمين الخصائص الحيوية في وثائق السفر بوصفها الوسيلة الأكثر فعالية في مكافحة تزوير هذه الوثائق، وإيلاء مزيد من الاهتمام للأجهزة المستخدمة في كشف تزوير الوثائق المختلفة، والعمل على اقتناء كل جديد منها، حسب الإمكانات المتاحة.كما طلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لدراسة إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، مع مراعاة الجوانب القانونية والتقنية، وحماية المعطيات الشخصية، وحث الدول الأعضاء على الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في مجال مواجهة تزوير وثائق السفر.// انتهى //18:18ت م0101