الأمم المتحدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن المساعدة على العودة الطوعية قُدمت لما يقرب من 50,000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في عام 2021.وأفادت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم بعنوان (أبرز النقاط الرئيسية حول العودة وإعادة الإدماج 2021)، أنها ساعدت 49,795 مهاجرًا على العودة إلى بلدانهم الأصلية في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2020.وأشارت إلى أن من بين المهاجرين تمت مساعدة 6,367 مهاجرًا على العودة في إطار برنامج المنظمة للعودة الإنسانية الطوعية، مسلطة الضوء على قدرة المنظمة على تلبية الطلب المتزايد من قبل المهاجرين من أجل العودة الآمنة والكريمة بالإضافة إلى دعم إعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، بعد رفع العديد من قيود السفر التي فُرضت أثناء الجائحة.// انتهى //18:18ت م0102