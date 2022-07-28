مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس‎نظمت إدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات اليوم اللقاء التعريفي ويوم التهيئة لبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي, وذلك في مقر مدرسة الشفاء العدوية للموهوبات بمكة.وأوضحت رئيسة البرنامج المشرفة أحلام السعيدي أن اللقاء الذي حضره أكثر من 200 طالبة يهدف إلى شرح متطلباته وأهم مخرجاته وتقديم خدمات نوعية ورعاية شاملة تناسب ميول الموهوبين وتحقق تطلعاتهم, من خلال تحويل الموهبة إلى إبداعات وإمكانات لا محدودة كذلك تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي قوي ينافس المجتمعات العالمية.وأشارت إلى أنه تم عرض منجزات برنامج موهبة الإثراي الأكاديمي في السنوات السابقة لتحفيز الطالبات المشاركات, كما عرض اللقاء الجدول الزمني للبرنامج ومواعيده ونبذة عن الحقائب العلمية والمهارية في البرنامج ووضح السياسات والضوابط التي ينبغي الالتزام بها مع اشتراطات الأمن والسلامة التي ينبغي مراعاتها.وأفادت أن اللقاء خرج بعدة توصيات ومقترحات أبرزها فتح المجال للطالبات الموهوبات غير المسجلات في البرنامج لحضور اللقاء التعريفي ببرامج موهبة الإثرائية -عن بعد- لنشر الوعي بأهمية هذه البرامج الصيفية ودورها في تنمية مواهب الطلبة ورعايتها وإكسابهم المهارات والخبرات المختلفة ، واستثمار أوقاتهم ببرامج تربوية وترفيهية متنوعة تناسب ميولهم ورغباته.// انتهى //18:21ت م0104