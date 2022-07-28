الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسرأست المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة السابعة للجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت افتراضياً يومي الثلاثاء والأربعاء.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجالات الأمن السيبراني، ومنها الكتيب الاسترشادي للمعايير والسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومناقشة أوراق عمل حول أفضل الممارسات العالمية بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة.كما تطرق الاجتماع إلى مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار دورها الرئيس في تعزيز التعاون بين دول المجلس بشأن الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الحديثة والسبل الكفيلة بحماية ومعالجة التحديات في المجال.يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعد الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، كما تقوم بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.// انتهى //18:24ت م0105