تونس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية ،نجلاء بودن رمضان، في العاصمة التونسية، بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانيا بيخازي.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس وهذه المنظمة الدولية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب التطرق إلى مشاريع التعاون التي تنجزها المنظمة بتونس في عدة مجالات.// انتهى //18:28ت م0106