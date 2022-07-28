الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسكشف برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحصائيته الأخيرة، عن ارتفاع نسبة إجمالي العاملين المستفيدين من خدمة "أجير الحج" بنسبة 50% حيث بلغ عددهم في هذا العام 14,558 عاملًا، وقد مثلت نسبة السعوديين 63% من إجمالي العاملين بواقع 9212 مستفيدًا من البرنامج.وأشار البرنامج إلى تحقيقه فوائداً لأكثر من 370 منشأة، في 15 قطاعًا مختلفًا، حيث غطى 100% من الشواغر الوظيفية المعلنة من الشركات والمؤسسات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة الحج.وتتيح خدمة "أجير الحج" للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح عمل للقوى العاملة لديها للمساهمة في تغطية احتياجهم في موسم الحج، وقد فعلت الوزارة خدمة "أجير الحج" لتمكين الشركات والمنشآت التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن من مشاركة الشواغر الوظيفية لديهم في المنصة، وتمكين الأفراد من المواطنين والمقيمين الراغبين بالعمل في موسم الحج من رفع سيرهم الذاتية في سوق العمل الافتراضي لأجير وإصدار التصاريح اللازمة للعمل بعد ذلك.يُذكر أن خدمة "أجير الحج" أسهمت في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة في الموسم من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل السوق السعودي، حيث كان أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في موسم الحج من مقدمي خدمة ضيوف الرحمن، التموين والإعاشة، الجملة والتجزئة، خدمات النقل.// انتهى //18:50ت م0108