جدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسشهدت جامعة جدة اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد، في مجال إدارة الأزمات والكوارث المتعلقة بالأرصاد ومجال الأمن السبراني.ومثّل الجامعة في التوقيع معالي الرئيس الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وعن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن بن سالم غلام.وأوضح الحميدان أن الاتفاقية تركز على الاستفادة من خبرة الجامعة في مجال التقنية وتحديداً الأمن السيبراني لما تحمله من استفادة للطلاب من خلال التطبيق الفعلي في التدريب التعاوني مع المركز، كما يستفيد المركز من الحلول التي يضعها أعضاء هيئة التدريس للمركز في بعض أنظمته.وأشار إلى أن الاتفاقية تُفعل دور برامج تحقيق رؤية 2030 "برنامج تنمية القدرات البشرية" الذي يركز تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً.ونوه باشتمال الاتفاقية على التعاون في مجالات إدارة الازمات والكوارث، والأمن السيبراني، ونشاطات إعلامية مجتمعية وتطوعية، إضافة إلى التدريب والأبحاث والاستشارات.يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسة من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة ومؤسسات الوطن التعليمية والتدريبية بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود ودفع عجلة التقدم في عدة مجالات.// انتهى //18:50ت م0110