رفحاء 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأوضحت هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تقريراً لها أن النفود الكبير - أحدى معالم المحمية- تُعد أشهر مناطق شمال الجزيرة العربية،يصـل طـولـهـا مـن الشرق للغرب 350 كم وعرضها من الشمال للجنوب 225 كـم .وسميت بالنفود بعدما كان يطلق عليها "عالج"لكثافة كثبانها الرملية التي تمنحها بيئة ثرية ومتفردة، وتحظى بغطاء نباتي مميز؛يزخر بالغضا والأرطى والحياة الفطرية المتنوعة وغيرها.وتعد رمال "عالج"درعاً يصعب على من هم في الخارج الوصول إلى منطقة الجبليـن،وقيـل قـديمـآ "فبيني وبينك رمل عالج" أي طـول المسافـة.// انتهى //19:35ت م0118