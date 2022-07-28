سكاكا 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم, سير أعمال مشروع مطار الجوف الدولي الجديد الجاري تنفيذه، يرافقه الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي.واطلع ميدانياً على سير الأعمال الإنشائية في صالة السفر الجديدة، وآخر التجهيزات والأعمال القائمة بالمشروع، حيث شدد معاليه على سرعة الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، واستمع إلى شرح عن المشروع وما أُنجِز حتى الآن.ويعد مطار الجوف أحد أهم الروافد التي تسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية لمنطقة الجوف، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لمشروع مطار الجوف الجديد إلى مليون مسافر سنوياً، ويشتمل على صالة سفر جديدة بالكامل بمساحة إجمالية تصل إلى 23.250 متراً مربعاً، تحتوي على 7 بوابات للسفر و4 جسور إركاب تتصل مباشرة بالصالة. وتضم صالة السفر13 منصةً لإنهاء إجراءات السفر متزامنة مع 3 منصات ذاتية الخدمة.يذكر أن المطار الجديد يتميز بقدرته على مناولة رحلتين دوليتين و5 رحلات داخلية في آن واحد، ويستوعب المطار الجديد 6 طائرات متزامنة فئة (C)، أو طائرتين فئة (C) متزامنة مع طائرتين فئة (E)، بالإضافة إلى تجهيز المطار بأحدث أنظمة التشغيل والخدمة؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان للركاب، وتوفير مرافق البنية التحتية اللازمة كافة.// انتهى //19:35ت م0119