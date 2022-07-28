الخرطوم 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق الذي يزور كمبالا حالياً بوزير الدولة بالخارجية اليوغندي هنري أوكيليو أوريام.وبُحِث خلال اللقاء مسار تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجمهورية جنوب السودان، على ضوء مشاركة يوغندا للسودان في رعاية تنفيذ الاتفاقية.واطلع وزير الخارجية السوداني وزير الدولة اليوغندي على نتائج اللقاءات التي أجراها بجوبا مع الرئيس سلفاكير ميارديت وكبار المسؤولين، إلى جانب اجتماعه برئيسَيْ آلية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام المنشطة وآلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.بدوره، أعرب وزير الدولة بالخارجية اليوغندي هنري أوكيليو أوريام عن استعداد بلاده لمشاركة السودان وبقية دول الإيقاد في معالجة جمود تنفيذ بعض بنود الاتفاقية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مؤكداً أهمية الأمن الجماعي لدول الإقليم.// انتهى //19:37ت م0120