عنيزة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسوقع محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمقر المحافظة اليوم، عقد مع جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة وشركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة ، لتوريد جهاز الجلطات الدماغية لمركز القاضي للجلطات الدماغية في مستشفى الملك سعود بعنيزة ، وبتبرع من أسرة القاضي .وتميز جهاز القسطرة بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة التداخلية لتشخيص وعلاج الجلطات الدماغية النزيفية أو الناجمة عن نقص التروية وعلاج التشوه الشرياني الوريدي وهو جهاز متعدد الإستخدامات ومنها تقديم العلاج لإنسدادات الشرايين في جسم المريض والانسدادات الطرفية كعلاج القدم السكري والدوالي.// انتهى //19:37ت م0121