الجزائر 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022م واسوقع وزراء الطاقة للجزائر ونيجيريا والنيجر اليوم بالجزائر العاصمة على مذكرة تفاهم للشروع في بناء خط أنبوب الغاز العابر للصحراء.وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هي إشارة قوية للعالم حول الانطلاق الفعلي في تجسيد المشروع.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4000 كيلومتر.// انتهى //19:38ت م0122