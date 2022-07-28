نواكشوط 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022م واسالتقى وزير المالية الموريتاني، أسلمو ولد محمد امبادي، اليوم، بالعاصمة نواكشوط، بوفد من المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة المدير العام للمصرف سعيد بربال.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة، لاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية.// انتهى //19:38ت م0123