اقتصادي / وزير المالية الموريتاني يلتقي بوفد من المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
نواكشوط 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022م واس
التقى وزير المالية الموريتاني، أسلمو ولد محمد امبادي، اليوم، بالعاصمة نواكشوط، بوفد من المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة المدير العام للمصرف سعيد بربال.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة، لاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية.
// انتهى //
19:38ت م
0123