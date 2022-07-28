جدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسواكبت جامعة الملك عبدالعزيز النهضة التعليمية باستحداث كليات وتحويل أخرى من كليات نظرية إلى تطبيقية؛ ضمن توجه مجلس شؤون الجامعات للوصول إلى 75 كلية تطبيقية في مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ حيث التخصصات على 24 كلية يندرج تحتها عدد من التخصصات؛ حيث توجد 15 كلية داخل الحرم الجامعي؛ و9 كليات خارجه في فروع الجامعة بعدة محافظات في المملكة؛ حيث حازت الجامعة على المرتبة الأولى عربياً وفق التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم "ARWU" من ضمن أفضل 150 جامعة في العالم.ووضعت خطة لتطوير القبول وزيادة عدد الطلبة في تلك التخصصات؛ ليصل إجمالي القبول في الكليات التطبيقية مالا يقل عن 25% من إجمالي عدد الطلبة المقبولين في الجامعة؛ حيث تتميز برامج هذه الكليات بموائمتها مع احتياجات سوق العمل، والتأهيل الاحترافي، ومراعاة التدريب التعاوني التطبيقي، إضافة إلى أن برامج هذه الكليات تشمل برامج دبلوم "مشارك/متوسط" لمدة سنة أو سنتين إلى جانب سرعة وصولها لسوق العمل؛ بالإضافة إلى تنوع المجالات كالعلوم الصحية والحاسب الآلي وإدارة الأعمال والسياحة والضيافة، وغيرها من التخصصات.وحرصت الجامعة من خلال كلياتها التطبيقية بإضافة تخصصات تسهم في حركة التنمية؛ ويعد البحث العلمي والابتكار أحد ركائز رؤيتها، حيث تقوم نحوه بتنفيذ خطة دقيقة لتحسين عدد ونوعية الأوراق العلمية مع الحرص على زيادة معدل النشر والاستشهاد بين أعضاء هيئة التدريس لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون من بين أفضل 100 جامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:40ت م0124