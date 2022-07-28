عرعر 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسنظمت صحة الحدود الشمالية، ممثلة ببرج الشمال الطبي بعرعر، اليوم فعاليات اليوم العالمي للإلتهاب الكبد الوبائي ، تحت شعار "تحقيق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في النظم الصحية المتطورة ".واشتملت الفعاليات على عدة أركان توعوية وتثقيفية، وإقامة محاضرات وندوات توعوية صحية ، بهدف توعية مشاكل أعراض دهون الكبد، والتثقيف تجاه الوقاية من الأمراض المرتبطة بالكبد.// انتهى //19:40ت م0125