اجتماعي / برج الشمال الطبي بعرعر ينظم فعاليات باليوم العالمي للإلتهاب الكبد الوبائي
الخميس 1443/12/29 هـ الموافق 2022/07/28 م واس
عرعر 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واس
نظمت صحة الحدود الشمالية، ممثلة ببرج الشمال الطبي بعرعر، اليوم فعاليات اليوم العالمي للإلتهاب الكبد الوبائي ، تحت شعار "تحقيق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في النظم الصحية المتطورة ".
واشتملت الفعاليات على عدة أركان توعوية وتثقيفية، وإقامة محاضرات وندوات توعوية صحية ، بهدف توعية مشاكل أعراض دهون الكبد، والتثقيف تجاه الوقاية من الأمراض المرتبطة بالكبد.
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19:40ت م
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