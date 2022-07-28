جدة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسكرم معالي أمين محافظة جدة ، صالح بن علي التركي ، عددًا من مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة وأساتذة الجامعات والجهة الراعية المشاركة في مسابقة تصميم "حديقة أولى الفضل".كما حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال ، والفريق الثاني على جائزة قيمتها 6 آلاف ريال، والثالث على جائزة مقدارها 4 آلاف ريال .ويأتي تكريم الفائزين بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية على المساهمة بفاعلية في العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع في ظل التسهيلات المقدمة لهم ، والفرص المتاحة للمشاركة المجتمعية في الأنشطة الخيرية المنوعة .يشار إلى أن كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز ، أسهمت في الإشراف والتنظيم للمسابقة وتفاعلها الدائم مع المشاريع والمبادرات التي تنفذها جمعية عيون حسب اتفاقية موقعة مع الجامعة ، بدعم من أمانة محافظة جدة.// انتهى //19:40ت م0126