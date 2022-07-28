لندن 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن شهر يوليو الجاري يعد الشهر الأكثر جفافًا على إنجلترا منذ 111 عامًا.وأوضحت بيانات مكتب الأرصاد أن إنجلترا شهدت فقط 24٪ من كمية الأمطار المتوقعة هطولها في شهر يوليو، حيث كان من المتوقع هطول أكثر من ثلاثة أرباع أمطار هذا الشهر.وتظهر الأرقام أيضًا أن إنجلترا شهدت فترة جفاف امتدت ثمانية أشهر، من نوفمبر 2021 حتى يونيو 2022.وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر جفافاً منذ عام 1984، والثامن في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1836.وأوضح رئيس المركز القومي للمعلومات المناخية التابع لمكتب الأرصاد الجوية مارك مكارثي، أن شهر شهر يوليو لم يكن وحده الشهر الجاف، فمنذ بداية العام، كانت جميع الأشهر - باستثناء فبراير - أكثر جفافاً من المتوسط المعهود في المملكة المتحدة.// انتهى //19:41ت م0127