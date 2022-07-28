الطائف 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسانتزع "مناور" لحمد صالح العامري أفضل توقيت في سباقات المدة المسائية لفئة الحقايق بحصوله على المركز الأول في الشوط المسائي السادس عند 4:46.276 دقائق، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022م لمسافة 3 كم، وخصص لها 12 شوطاً.فيما جاءت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: "بشاير" لعبدالهادي علي المري، "الزناتي" لسهيل الرملي العامري، "حربه" لعبدالرحمن مشرف العبداني، "نوماس" لرائد دخيل الله القرشي، "دستور" لجويعد فهيد العجمي، "إنذار" لعبدالرحمن صالح البلوي، "النايف" لمانع فرج آل رزق.كما حققت هجن حشر ظفر الهاجري (أسطورة وشاهين ونوف) المراكز الأولى في ثلاثة أشواط من أصل 12 شوطاً. فيما حصل "المستشار" لعبدالله حمد الربيعان على المركز الأول في الشوط المسائي الثاني عشر.// انتهى //19:41ت م0128