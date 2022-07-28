أبها 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير على مشروع ورشة الترميم المتنقلة الذي تعمل جمعية "منازل" الخيرية على إطلاقه لترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة في الأماكن الطرفية من المنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة, المدير التنفيذي للجمعية إسماعيل بدوي، يرافقه عدد من أعضائها, حيث أشاد سموه بالمشروع الذي يستفيد من خدماته أسر السجناء والأيتام والمطلقات والمرضى.وتتلخص فكرة المشروع في تجهيز عربات ترميم متنقلة، تقدم خدمات متكاملة، من خلال فريق عمالة متخصص، وعربات خدمات مساندة، حيث تقدم خدمات مثل العزل المائي والسباكة وأعمال الكهرباء وإصلاح الأبواب والنوافذ والدهانات وترميم البلاط والسراميك وإصلاح وتركيب المطابخ وإصلاح وتركيب المكيفات.ويستهدف المشروع ترميم أكثر من 140 منزلًا والتوظيف واستقطاب المتطوعين من خلال تنفيذ 500 ساعة تطوعية.// انتهى //20:07ت م0130