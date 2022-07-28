الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 18.96.اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.82.اليوان الصيني 6.74.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1768.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 19.76 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 876.1 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2065.59 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 107.13 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 97.51 دولارًا.نفط الغاز 1082.25 دولاراً.الغاز الطبيعي 8.357 دولارات.غاز البروبان 5320 دولارًا.// انتهى //20:14ت م0131