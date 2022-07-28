الرباط 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على ارتفاع في التعاملات،حيث سجلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.51 %، أي نحو 11.834,67 نقطةً.وتَقَدَّمَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.53 %،ليستقر عند 955,74 نقطةً،فيما تَقَدَّمَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.32 % مسجلاً 882,93 نقطةً.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 11,664 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغتْ رسملةُ البورصة 614,87 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //21:11ت م0134