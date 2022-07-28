المدينة المنورة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسنظَّمَ فرعُ الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد "كبدك" بالمدينة المنورة - اليوم - فعالياتِ اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك بمقر الغرفة.وتضمَّنت الفعالياتُ لقاءً توعوياً بمشاركة أطباء متخصصين في هذا المجال؛بهدف التوعية بمرض التهاب الكبد الفيروسي, ودعم مرضى التهاب الكبد, واستعراض أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق, ورفع مستوى الوعي بمسببات المرض.كما أُطلِقَت مبادرةُ (خفف) التي تهتم بالتوعية وطرق الوقاية من أمراض دهون الكبد.وشَهَدَتِ الفعالياتُ كذلك تدشينَ معرض رئيس بالعالية مول، ومعارض مصاحبة بالنور مول وسوق بركة المدينة بالمركزية.// انتهى //21:56ت م0139